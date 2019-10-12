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Комуналка та їжа: на що
українці витрачають свої доходи

Комуналка та їжа: на що українці витрачають свої доходи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:27

Комуналка та їжа: на що українці витрачають свої доходи

Пропонуємо до обговорення:
У середньому кожне українське домогосподарство витрачає 8852 грн за місяць.

Дивися повний текст Комуналка та їжа: на що українці витрачають свої доходи.
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