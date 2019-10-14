Приватна українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" готова купувати літаки українського виробництва, якщо їх почнуть випускати серійно.
Дивися повний текст У МАУ розповіли, за яких умов готові купувати українські літаки.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:30
У МАУ розповіли, за яких умов готові купувати українські...
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Дивися повний текст У МАУ розповіли, за яких умов готові купувати українські літаки.
Додано: Сер 16 жов, 2019 19:31
серийный выпуск самолётов в Украине в ближайшие годы маловероятен....
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