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У МАУ розповіли, за яких умов
готові купувати українські...

У МАУ розповіли, за яких умов готові купувати українські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:30

У МАУ розповіли, за яких умов готові купувати українські...

Пропонуємо до обговорення:
Приватна українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" готова купувати літаки українського виробництва, якщо їх почнуть випускати серійно.

Дивися повний текст У МАУ розповіли, за яких умов готові купувати українські літаки.
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серийный выпуск самолётов в Украине в ближайшие годы маловероятен....
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