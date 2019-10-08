22 жовтня 2019 року "Київстар" представить оновлену лінійку тарифних планів для контрактних абонентів.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 19:33
"Київстар" готує зміни у деяких тарифах
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Дивися повний текст \"Київстар\" готує зміни у деяких тарифах.
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