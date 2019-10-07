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Які пільги на отримання пенсій мають медичні працівники
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:30
Пропонуємо до обговорення:
Медики мають право на додаткову відпустку, пенсії на пільгових умовах та інші преференції.
Дивися повний текст Які пільги на отримання пенсій мають медичні працівники
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:31
а рішення КСУ нічого не значить
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