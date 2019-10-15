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Як пропонують змінити
законодавство в сфері ОСЦПВ

Як пропонують змінити законодавство в сфері ОСЦПВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 05:13

Як пропонують змінити законодавство в сфері ОСЦПВ

Пропонуємо до обговорення:
Страховики запропонували концептуальні зміни до законодавства в сфері ОСЦПВ.

Дивися повний текст Як пропонують змінити законодавство в сфері ОСЦПВ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 05:14

Очень актуальная тема для меня((( как раз попал в ДТП не по своей вине и ожидаю принятия решения по своему делу в суде и в страховой компании виновника ДТП. Мало того, что выплата будет в урезанном объёме за вычетом износа (автомобилю 7 лет), так страховая хочет, что бы я в заявлении на возмещение указывал банковские реквизиты свои личные, а не фирмы, которая будет восстанавливать авто (это официальное СТО - плательщик НДС); таким образом сумма выплаты (при зачислении на личные банковские реквизиты уменьшится ещё на 20% (в таком случае согласно закона НДС страховая не перечисляет физ. лицу.
vvhozin
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