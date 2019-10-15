Страховики запропонували концептуальні зміни до законодавства в сфері ОСЦПВ.
Дивися повний текст Як пропонують змінити законодавство в сфері ОСЦПВ.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 05:13
Як пропонують змінити законодавство в сфері ОСЦПВ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як пропонують змінити законодавство в сфері ОСЦПВ.
Додано: Чет 17 жов, 2019 05:14
Очень актуальная тема для меня((( как раз попал в ДТП не по своей вине и ожидаю принятия решения по своему делу в суде и в страховой компании виновника ДТП. Мало того, что выплата будет в урезанном объёме за вычетом износа (автомобилю 7 лет), так страховая хочет, что бы я в заявлении на возмещение указывал банковские реквизиты свои личные, а не фирмы, которая будет восстанавливать авто (это официальное СТО - плательщик НДС); таким образом сумма выплаты (при зачислении на личные банковские реквизиты уменьшится ещё на 20% (в таком случае согласно закона НДС страховая не перечисляет физ. лицу.
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