У державному бюджеті передбачено 3,4 млрд грн на перепис населення, з них тільки 1,322 млрд грн піде на оплату праці переписувачів.
Дивися повний текст Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на перепис населення.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 08:02
Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на перепис населення.
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:02
А на охрану этих "переписчиков" деньги заложили? Потому как если они с планшетами по Троещине будут ходить, то отожмут в первом же подъезде. :)
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:22
Re: Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на
Народ двери не откроет и эта ваша переписка коту под хвост
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