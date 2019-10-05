У державному бюджеті передбачено 3,4 млрд грн на перепис населення, з них тільки 1,322 млрд грн піде на оплату праці переписувачів.
Дивися повний текст Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на перепис населення.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 08:02
Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на перепис населення.
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:22
Re: Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на
Народ двери не откроет и эта ваша переписка коту под хвост
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:37
нормальные такие планшеты по 15 к грн для разовой акции. 100% - нужно будет еще и по охраннику приставлять к переписчику
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:20
Re: Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на
Переписчики, железо, то ладно. Даже завалящий iPad Pro 11" стоит 18 килогрн, так что для укладывания в 15 придётся совсем бюджетные планшеты покупать, если не получится скидки за опт. Но 2 ляма долларов на программное обеспечение?! Хочу в программисты Госстата!
P.S. Про то, что весьма туманное "Обработка и систематизация данных" требует ещё двух лет и ещё 5 лям долларов лучше и не заикаться. Даже икание выходит нецензурным.
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