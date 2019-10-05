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Держстат оприлюднив план
витрачання коштів, виділених на...

Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:02

Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на...

Пропонуємо до обговорення:
У державному бюджеті передбачено 3,4 млрд грн на перепис населення, з них тільки 1,322 млрд грн піде на оплату праці переписувачів.

Дивися повний текст Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на перепис населення.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:22

Re: Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на

Народ двери не откроет и эта ваша переписка коту под хвост
p_a_l
 
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нормальные такие планшеты по 15 к грн для разовой акции. 100% - нужно будет еще и по охраннику приставлять к переписчику
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:20

Re: Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на

Переписчики, железо, то ладно. Даже завалящий iPad Pro 11" стоит 18 килогрн, так что для укладывания в 15 придётся совсем бюджетные планшеты покупать, если не получится скидки за опт. Но 2 ляма долларов на программное обеспечение?! Хочу в программисты Госстата!

P.S. Про то, что весьма туманное "Обработка и систематизация данных" требует ещё двух лет и ещё 5 лям долларов лучше и не заикаться. Даже икание выходит нецензурным.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:15

Re: Держстат оприлюднив план витрачання коштів, виділених на

  moveton написав:Даже завалящий iPad Pro 11" стоит 18 килогрн, так что для укладывания в 15 придётся совсем бюджетные планшеты покупать

обязательно яблоко и обязательно про? самсунг уже для такой задачи не катит?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:25

  RomanTik написав:обязательно яблоко и обязательно про? самсунг уже для такой задачи не катит?

Яблоко обязательно. Все же знают, что для не гиков Андроид - это слишком сложно :P Про желательно, всё таки серьёзная задача и заниматься ей будет команда профессионалов (за зряплату в лучшем случае 500$ за три недели беготни без выходных, да).
moveton
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