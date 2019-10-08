Кияни, які мешкають у багатоповерхівках, заборгували за водопостачання 568 млн. грн на кінець вересня.
Дивися повний текст Боржники «Київводоканалу»: за що можуть відключити воду.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 08:20
Боржники «Київводоканалу»: за що можуть відключити воду
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Дивися повний текст Боржники «Київводоканалу»: за що можуть відключити воду.
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:20
Есть реальные долги, а есть долги высосанные из пальца. Если по какой то причине не подаешь использованную кубатуру, то приходит начисление не по счетчику а по общему на человека. Я забыл вовремя отправить показания и мне влепили лишние за горячую воду, которую я вообще не использую.
У отца висит долг около 1000 грн несколько лет. Счетчик по нулям. Идти разбираться это потратить кучу времени.
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