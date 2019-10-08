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Боржники «Київводоканалу»:
за що можуть відключити воду

Боржники «Київводоканалу»: за що можуть відключити воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:20

Боржники «Київводоканалу»: за що можуть відключити воду

Пропонуємо до обговорення:
Кияни, які мешкають у багатоповерхівках, заборгували за водопостачання 568 млн. грн на кінець вересня.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:20

Есть реальные долги, а есть долги высосанные из пальца. Если по какой то причине не подаешь использованную кубатуру, то приходит начисление не по счетчику а по общему на человека. Я забыл вовремя отправить показания и мне влепили лишние за горячую воду, которую я вообще не использую.
У отца висит долг около 1000 грн несколько лет. Счетчик по нулям. Идти разбираться это потратить кучу времени.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:20

p_a_l Да это у всех так, и не только в Киеве, а так же за газ и свет. В квартире никто не живёт, а они начисляют.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:35

Так а в чем проблема подать показания? Или для этого тоже надо ножками топать и в очереди торчать?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:49

  summacut написав:Так а в чем проблема подать показания? Или для этого тоже надо ножками топать и в очереди торчать?

У бабушек - пенсионерок это спросить нужно. Как они дружат с интернетом.
Раньше мы самостоятельно в платежке указывали. Не указываешь, значит не потребляешь. В чем проблема была? Хочешь заплатить, бери плати по счеты сумму и указывай показания на текущий момент.
Нет. Нужно сделать так, чтобы наемать народ.

Нафига мне указывать каждый месяц если я живу в другой стране? И приезжаю квартиру проветрить. Это типа пример. Могу жить на даче годами, где связи нет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:56

недавно киевводоканал открыл на сайте возможность подавать данные сч-ка в течение всего месяца - раньше 1-5 дни начала месяца не принимали.. на счёт бабушек - в офисах центркоммунсервиса есть пластиковые короба, куда вкидывают анкетки с данными водомеров
Клаус
 
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