Кияни, які мешкають у багатоповерхівках, заборгували за водопостачання 568 млн. грн на кінець вересня.
Дивися повний текст Боржники «Київводоканалу»: за що можуть відключити воду.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 08:20
Боржники «Київводоканалу»: за що можуть відключити воду
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Дивися повний текст Боржники «Київводоканалу»: за що можуть відключити воду.
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:20
Есть реальные долги, а есть долги высосанные из пальца. Если по какой то причине не подаешь использованную кубатуру, то приходит начисление не по счетчику а по общему на человека. Я забыл вовремя отправить показания и мне влепили лишние за горячую воду, которую я вообще не использую.
У отца висит долг около 1000 грн несколько лет. Счетчик по нулям. Идти разбираться это потратить кучу времени.
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:20
p_a_l Да это у всех так, и не только в Киеве, а так же за газ и свет. В квартире никто не живёт, а они начисляют.
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:35
Так а в чем проблема подать показания? Или для этого тоже надо ножками топать и в очереди торчать?
Вжарим томосом по автокефалии
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:49
У бабушек - пенсионерок это спросить нужно. Как они дружат с интернетом.
Раньше мы самостоятельно в платежке указывали. Не указываешь, значит не потребляешь. В чем проблема была? Хочешь заплатить, бери плати по счеты сумму и указывай показания на текущий момент.
Нет. Нужно сделать так, чтобы наемать народ.
Нафига мне указывать каждый месяц если я живу в другой стране? И приезжаю квартиру проветрить. Это типа пример. Могу жить на даче годами, где связи нет.
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:56
недавно киевводоканал открыл на сайте возможность подавать данные сч-ка в течение всего месяца - раньше 1-5 дни начала месяца не принимали.. на счёт бабушек - в офисах центркоммунсервиса есть пластиковые короба, куда вкидывают анкетки с данными водомеров
Додано: Чет 17 жов, 2019 12:28
> Нафига мне указывать каждый месяц если я ...
Вообще не "нафиг" -- раз в пол-года достаточно.
Более того: при "живении" в другой стране -- даже на счетчик для этого смотреть не нужно.
У бабушек-пенсионерок и так счетчиков нет -- им на эти "передачи" пофиг.
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:11
например в Чехии ежемесячно списывается фиксированная сумма со счёта, которую потребитель определяет исходя из планируемого потребления или исходя из потребления за предыдущие годы. раз в год проходит сверка - если клиент переплатил, то ему делают возврат на счёт, а если не доплатил, то он соответственно проводит доплату - это нормальная европейская практика, а ежемесячные передлачи показаний это маразм слаборазвитых стран...
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