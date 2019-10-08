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Боржники «Київводоканалу»: за що можуть відключити воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:29
ruvex написав:
А воду сейчас уже можно отключать?
а канализацию тоже?...
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:52
_hunter написав: p_a_l написав: summacut написав:
Так а в чем проблема подать показания? Или для этого тоже надо ножками топать и в очереди торчать?
У бабушек - пенсионерок это спросить нужно. Как они дружат с интернетом.
Раньше мы самостоятельно в платежке указывали. Не указываешь, значит не потребляешь. В чем проблема была? Хочешь заплатить, бери плати по счеты сумму и указывай показания на текущий момент.
Нет. Нужно сделать так, чтобы наемать народ.
Нафига мне указывать каждый месяц если я живу в другой стране? И приезжаю квартиру проветрить. Это типа пример. Могу жить на даче годами, где связи нет.
> Нафига мне указывать каждый месяц если я ...
Вообще не "нафиг" -- раз в пол-года достаточно.
Более того: при "живении" в другой стране -- даже на счетчик для этого смотреть не нужно.
У бабушек-пенсионерок и так счетчиков нет -- им на эти "передачи" пофиг.
Я говорю про нашу страну. Счетчик в Украине а человек в другой стране находится, например на заработках
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p_a_l
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:57
ruvex написав:
А воду сейчас уже можно отключать?
Они хитро отключают. Вместо того чтобы перекрыть шаровый кран на входе и его опломбировать, они полностью снимают счетчик и ставят заглушку. И только потом ее пломбируют. Я хочу на горячую расторгнуть договор. Но палка в колесах со снятием счетчика.
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p_a_l
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