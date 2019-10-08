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Боржники «Київводоканалу»:
за що можуть відключити воду

Боржники «Київводоканалу»: за що можуть відключити воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:29

  ruvex написав:А воду сейчас уже можно отключать?

а канализацию тоже?...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:52

  _hunter написав:
  p_a_l написав:
  summacut написав:Так а в чем проблема подать показания? Или для этого тоже надо ножками топать и в очереди торчать?

У бабушек - пенсионерок это спросить нужно. Как они дружат с интернетом.
Раньше мы самостоятельно в платежке указывали. Не указываешь, значит не потребляешь. В чем проблема была? Хочешь заплатить, бери плати по счеты сумму и указывай показания на текущий момент.
Нет. Нужно сделать так, чтобы наемать народ.

Нафига мне указывать каждый месяц если я живу в другой стране? И приезжаю квартиру проветрить. Это типа пример. Могу жить на даче годами, где связи нет.

> Нафига мне указывать каждый месяц если я ...
Вообще не "нафиг" -- раз в пол-года достаточно.
Более того: при "живении" в другой стране -- даже на счетчик для этого смотреть не нужно.

У бабушек-пенсионерок и так счетчиков нет -- им на эти "передачи" пофиг.

Я говорю про нашу страну. Счетчик в Украине а человек в другой стране находится, например на заработках
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:57

  ruvex написав:А воду сейчас уже можно отключать?

Они хитро отключают. Вместо того чтобы перекрыть шаровый кран на входе и его опломбировать, они полностью снимают счетчик и ставят заглушку. И только потом ее пломбируют. Я хочу на горячую расторгнуть договор. Но палка в колесах со снятием счетчика.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:04

  ТЕА написав:
  _hunter написав:Вообще не "нафиг" -- раз в пол-года достаточно.

например в Чехии ежемесячно списывается фиксированная сумма со счёта, которую потребитель определяет исходя из планируемого потребления или исходя из потребления за предыдущие годы. раз в год проходит сверка - если клиент переплатил, то ему делают возврат на счёт, а если не доплатил, то он соответственно проводит доплату - это нормальная европейская практика, а ежемесячные передлачи показаний это маразм слаборазвитых стран...

А в Гондурасе вообще комуналки нет. Только при чем тут это?
Ну да -- раз в пол года зайти в свой "кабинет" и внести показания -- это прямо знущання злочынной влады над народом, похлеще голодомора.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:06

  p_a_l написав:
  _hunter написав:
  p_a_l написав:У бабушек - пенсионерок это спросить нужно. Как они дружат с интернетом.
Раньше мы самостоятельно в платежке указывали. Не указываешь, значит не потребляешь. В чем проблема была? Хочешь заплатить, бери плати по счеты сумму и указывай показания на текущий момент.
Нет. Нужно сделать так, чтобы наемать народ.

Нафига мне указывать каждый месяц если я живу в другой стране? И приезжаю квартиру проветрить. Это типа пример. Могу жить на даче годами, где связи нет.

> Нафига мне указывать каждый месяц если я ...
Вообще не "нафиг" -- раз в пол-года достаточно.
Более того: при "живении" в другой стране -- даже на счетчик для этого смотреть не нужно.

У бабушек-пенсионерок и так счетчиков нет -- им на эти "передачи" пофиг.

Я говорю про нашу страну. Счетчик в Украине а человек в другой стране находится, например на заработках

Так и я про ту же самую страну говорю. Или у человека, находящегося в другой стране, например на заработках, интернета нет?
_hunter
 
Повідомлень: 1101
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:58

  _hunter написав:Ну да -- раз в пол года зайти в свой "кабинет" и внести показания -- это прямо знущання злочынной влады над народом, похлеще голодомора

а вы попробуйте сделать это раз в полгода и потом расскажите о "знущаннях злочынной влады над народом"... :)
ТЕА
 
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  #<12
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