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Боржники «Київводоканалу»: за що можуть відключити воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:29
ruvex написав:
А воду сейчас уже можно отключать?
а канализацию тоже?...
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ТЕА
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:52
_hunter написав: p_a_l написав: summacut написав:
Так а в чем проблема подать показания? Или для этого тоже надо ножками топать и в очереди торчать?
У бабушек - пенсионерок это спросить нужно. Как они дружат с интернетом.
Раньше мы самостоятельно в платежке указывали. Не указываешь, значит не потребляешь. В чем проблема была? Хочешь заплатить, бери плати по счеты сумму и указывай показания на текущий момент.
Нет. Нужно сделать так, чтобы наемать народ.
Нафига мне указывать каждый месяц если я живу в другой стране? И приезжаю квартиру проветрить. Это типа пример. Могу жить на даче годами, где связи нет.
> Нафига мне указывать каждый месяц если я ...
Вообще не "нафиг" -- раз в пол-года достаточно.
Более того: при "живении" в другой стране -- даже на счетчик для этого смотреть не нужно.
У бабушек-пенсионерок и так счетчиков нет -- им на эти "передачи" пофиг.
Я говорю про нашу страну. Счетчик в Украине а человек в другой стране находится, например на заработках
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:57
ruvex написав:
А воду сейчас уже можно отключать?
Они хитро отключают. Вместо того чтобы перекрыть шаровый кран на входе и его опломбировать, они полностью снимают счетчик и ставят заглушку. И только потом ее пломбируют. Я хочу на горячую расторгнуть договор. Но палка в колесах со снятием счетчика.
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p_a_l
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:04
ТЕА написав: _hunter написав:
Вообще не "нафиг" -- раз в пол-года достаточно.
например в Чехии ежемесячно списывается фиксированная сумма со счёта, которую потребитель определяет исходя из планируемого потребления или исходя из потребления за предыдущие годы. раз в год проходит сверка - если клиент переплатил, то ему делают возврат на счёт, а если не доплатил, то он соответственно проводит доплату - это нормальная европейская практика, а ежемесячные передлачи показаний это маразм слаборазвитых стран...
А в Гондурасе вообще комуналки нет. Только при чем тут это?
Ну да -- раз в пол года зайти в свой "кабинет" и внести показания -- это прямо знущання злочынной влады над народом, похлеще голодомора.
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:06
p_a_l написав: _hunter написав: p_a_l написав:
У бабушек - пенсионерок это спросить нужно. Как они дружат с интернетом.
Раньше мы самостоятельно в платежке указывали. Не указываешь, значит не потребляешь. В чем проблема была? Хочешь заплатить, бери плати по счеты сумму и указывай показания на текущий момент.
Нет. Нужно сделать так, чтобы наемать народ.
Нафига мне указывать каждый месяц если я живу в другой стране? И приезжаю квартиру проветрить. Это типа пример. Могу жить на даче годами, где связи нет.
> Нафига мне указывать каждый месяц если я ...
Вообще не "нафиг" -- раз в пол-года достаточно.
Более того: при "живении" в другой стране -- даже на счетчик для этого смотреть не нужно.
У бабушек-пенсионерок и так счетчиков нет -- им на эти "передачи" пофиг.
Я говорю про нашу страну. Счетчик в Украине а человек в другой стране находится, например на заработках
Так и я про ту же самую страну говорю. Или у человека, находящегося в другой стране, например на заработках, интернета нет?
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_hunter
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:58
_hunter написав:
Ну да -- раз в пол года зайти в свой "кабинет" и внести показания -- это прямо знущання злочынной влады над народом, похлеще голодомора
а вы попробуйте сделать это раз в полгода и потом расскажите о "знущаннях злочынной влады над народом"...
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ТЕА
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:04
ТЕА написав: _hunter написав:
Ну да -- раз в пол года зайти в свой "кабинет" и внести показания -- это прямо знущання злочынной влады над народом, похлеще голодомора
а вы попробуйте сделать это раз в полгода и потом расскажите о "знущаннях злочынной влады над народом"...
Так я это из личного опыта и писал. -- потому и просил мне о моих страданиях рассказать -- может не понимаю чего...
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_hunter
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