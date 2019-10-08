Боржники «Київводоканалу»: за що можуть відключити воду

Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:58

_hunter написав: ТЕА написав: _hunter написав: Ну да -- раз в пол года зайти в свой "кабинет" и внести показания -- это прямо знущання злочынной влады над народом, похлеще голодомора Ну да -- раз в пол года зайти в свой "кабинет" и внести показания -- это прямо знущання злочынной влады над народом, похлеще голодомора

а вы попробуйте сделать это раз в полгода и потом расскажите о "знущаннях злочынной влады над народом"... а вы попробуйте сделать это раз в полгода и потом расскажите о "знущаннях злочынной влады над народом"...

Так я это из личного опыта и писал. -- потому и просил мне о моих страданиях рассказать -- может не понимаю чего... Так я это из личного опыта и писал. -- потому и просил мне о моих страданиях рассказать -- может не понимаю чего...

вот только водоканал и тепловые сети почему-то не в курсе, что показания можно передовать раз в полгода и как правило после трёх месяцев "молчания" начинают начислять исходя из норм потребления, а если по дому есть большая невязка между домовым счётчиком и поквартирными, то и это ини тоже любят расписывать по неизвестному алгоритму. а потом когда вы захотите внести реальные показания, то столкнётесь с тем, что внести меньшие показания чем расчитаные через личный кабинет невозможно и прийдётся вам ехать в центр коммунально сервиса (хотя лично я считаю что такое убожество сервисом назвать нельзя) и там после 2-3 часов вам может быть повезёт и они откорректируют показания, а если не повезёт, то пустят вас по большому кругу - показания меняют после посещения вашей квартиры контролёром и снятия им фактических показателей, а контролёра нужно ждать от 2-х недель до 2-х месяцев...так что или вы опираетесь не на личный опыт или ещё не сталкивались с киевским коммунальным "сервисом"....