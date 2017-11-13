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Дубілет запропонував продати
частину будівель міністерств

Дубілет запропонував продати частину будівель міністерств
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:22

Дубілет запропонував продати частину будівель міністерств

Пропонуємо до обговорення:
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив про неефективне використання Кабміном великих площ.

Дивися повний текст Дубілет запропонував продати частину будівель міністерств.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:22

Еще ничего не построили а уже собрались продавать... Даже Кличко так тупо не делал )
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:22

Продавайте! Государство не обеднеет (с)
kdevil
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:51

Вот уже хипстерские умники. Может сначала в аренду сдадите по прозрачным договорам с поступлением 100% суммы в бюджет?! Зачем министерству лишаться такого актива (тем более не вы его создавали), если можно им владеть бессрочно? Или Димас сам хочет прикупить себе на безбедную старость?!
Strateg
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:22

"Гм, где бы здесь еще напилить на ровном месте" - задумался министр.
Свинарчуки как-то забылись сами собой, как будто ничего и не было)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:54

  Strateg написав:Вот уже хипстерские умники. Может сначала в аренду сдадите по прозрачным договорам с поступлением 100% суммы в бюджет?! Зачем министерству лишаться такого актива (тем более не вы его создавали), если можно им владеть бессрочно? Или Димас сам хочет прикупить себе на безбедную старость?!

зачем продавать активы? конечно лучше в аренду сдать.
vimarster
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:06

Ну чего сразу все подались в облачителей?
- У него работа такая: Хозяин платит и заказывает "тему", он просто, тупо отрабатывает. (что интересно в списке хозяев более, чем ограниченное число одной цифрой - слова "избиратели" не существует по определению)

Всего навсего, что бы от "нечего делать" им не лезло в голову всякая к.йня стоило бы их переселить скопом.
К примеру сюда: https://www.youtube.com/watch?v=aM7UPnOWris
У меня не вызвало бы сомнения, что Киев освободился бы от пробок, непоняток с охраной, и пр. сопутствующих противоречий.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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