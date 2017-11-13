Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив про неефективне використання Кабміном великих площ.
Дивися повний текст Дубілет запропонував продати частину будівель міністерств.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 08:22
Дубілет запропонував продати частину будівель міністерств
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет запропонував продати частину будівель міністерств.
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:22
Еще ничего не построили а уже собрались продавать... Даже Кличко так тупо не делал )
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:51
Вот уже хипстерские умники. Может сначала в аренду сдадите по прозрачным договорам с поступлением 100% суммы в бюджет?! Зачем министерству лишаться такого актива (тем более не вы его создавали), если можно им владеть бессрочно? Или Димас сам хочет прикупить себе на безбедную старость?!
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:22
"Гм, где бы здесь еще напилить на ровном месте" - задумался министр.
Свинарчуки как-то забылись сами собой, как будто ничего и не было)))
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:54
зачем продавать активы? конечно лучше в аренду сдать.
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:06
Ну чего сразу все подались в облачителей?
- У него работа такая: Хозяин платит и заказывает "тему", он просто, тупо отрабатывает. (что интересно в списке хозяев более, чем ограниченное число одной цифрой - слова "избиратели" не существует по определению)
Всего навсего, что бы от "нечего делать" им не лезло в голову всякая к.йня стоило бы их переселить скопом.
К примеру сюда:
У меня не вызвало бы сомнения, что Киев освободился бы от пробок, непоняток с охраной, и пр. сопутствующих противоречий.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:48
А чо все накинулись на парня?
Первое что он боль-мень разумное сказал, а то в основном что-то космическое мелет как омелян.
С продажей загнул, конечно - в аренду лучше.
А дармоедов нужно уплотнить после того как на 1/2 сократить к ипеням.
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