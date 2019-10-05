Податкова реформа в Україні повинна завершитися загальним декларуванням.
Дивися повний текст Гетманцев повідомив, чим має завершитися податкова реформа.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 08:26
Гетманцев повідомив, чим має завершитися податкова реформа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев повідомив, чим має завершитися податкова реформа.
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:52
Ну да. Декларирование чиновников ввели, но ни к чему это не привело. Но, если ввести для "нарiда" можно будет успешно доить ср.класс, ведь "отбиться" он не сможет. Вообще, все реформы "маладой зекоманды" сводятся к "больше налогов, штрафов" хороших и разных!
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