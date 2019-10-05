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Гетманцев повідомив, чим має
завершитися податкова реформа

Гетманцев повідомив, чим має завершитися податкова реформа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:26

Гетманцев повідомив, чим має завершитися податкова реформа

Пропонуємо до обговорення:
Податкова реформа в Україні повинна завершитися загальним декларуванням.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:26

Виселицей )))))
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:52

Ну да. Декларирование чиновников ввели, но ни к чему это не привело. Но, если ввести для "нарiда" можно будет успешно доить ср.класс, ведь "отбиться" он не сможет. Вообще, все реформы "маладой зекоманды" сводятся к "больше налогов, штрафов" хороших и разных!
simku01
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