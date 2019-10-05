Гетманцев повідомив, чим має завершитися податкова реформа

Додано: Чет 17 жов, 2019 18:30

Есть много и позитивного, нельзя было вечно прозябать в вонючем болоте, и так довели страну до состояния полуразобранности.



Но есть и негатив - челы не понимают, или не хотят понимать - до того как западные страны дошли до всеобщего декларирования были годы , многие годы,десятилетия даже , когда воры стали составлять минимальные проценты от общего количества населения.



У нас количество воров просто зашкаливает, ни одни из более менее крупных до сих пор не получил приговор,хотя бы для виду,хоть для галочки,

строить цивилизованную страну еще годы и годы,

более того - система просто прогнившая и неспособная к реформам пока что де-факто,



а они с конца начинают , это то же, что начинать забег не со старта, а с финиша.

Не с граждан, и не с ФОПов надо начинать,а с офшоров,таможни,олигархов,монополий и т.п.



Хотя есть надежда ,что будут по ходу учиться, вот указ о моратории на проверки ФОПов на 2 года вроде уже подписал, свинину и еще кой кого опять же взяли,так что не расстраиваемся раньше времени.