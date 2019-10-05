Податкова реформа в Україні повинна завершитися загальним декларуванням.
Дивися повний текст Гетманцев повідомив, чим має завершитися податкова реформа.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 08:26
Гетманцев повідомив, чим має завершитися податкова реформа
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев повідомив, чим має завершитися податкова реформа.
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:52
Ну да. Декларирование чиновников ввели, но ни к чему это не привело. Но, если ввести для "нарiда" можно будет успешно доить ср.класс, ведь "отбиться" он не сможет. Вообще, все реформы "маладой зекоманды" сводятся к "больше налогов, штрафов" хороших и разных!
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:56
Краще б той невіглас ГЕТЬ!манцев склав мандат і на тому Зе! податкова реформа і завершилася б. Так було б краще для всієї України.
Додано: Чет 17 жов, 2019 09:00
"Какой-то змей, бл#. Ну, ладно" /c/
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 17 жов, 2019 11:05
А может перед всеобщим декларированием нужно размотать чинуш которые обрастают недвигой, дорогими тачками и это при доходе на уровне средней ЗП? Пока что от Зе - одни только разочарования (хотя я особо и надеялся - что можно ожидать от лицедея).
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Додано: Чет 17 жов, 2019 11:52
Сколько ж мы этих реформ прошли! И всегда находятся те, кто эти рехформы обходит.
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:59
Да он не уймется, ему уже надцать раз на открытых заседаниях комитета показывали документ, в котором написано, чем и как должна закончиться налоговая реформа. Бери и делай! И не надо вбрасывать раз в неделю какую-то ***** в эфир.
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:30
Re: Гетманцев повідомив, чим має завершитися податкова рефор
Есть много и позитивного, нельзя было вечно прозябать в вонючем болоте, и так довели страну до состояния полуразобранности.
Но есть и негатив - челы не понимают, или не хотят понимать - до того как западные страны дошли до всеобщего декларирования были годы , многие годы,десятилетия даже , когда воры стали составлять минимальные проценты от общего количества населения.
У нас количество воров просто зашкаливает, ни одни из более менее крупных до сих пор не получил приговор,хотя бы для виду,хоть для галочки,
строить цивилизованную страну еще годы и годы,
более того - система просто прогнившая и неспособная к реформам пока что де-факто,
а они с конца начинают , это то же, что начинать забег не со старта, а с финиша.
Не с граждан, и не с ФОПов надо начинать,а с офшоров,таможни,олигархов,монополий и т.п.
Хотя есть надежда ,что будут по ходу учиться, вот указ о моратории на проверки ФОПов на 2 года вроде уже подписал, свинину и еще кой кого опять же взяли,так что не расстраиваемся раньше времени.
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