Портативний РРО дозволяє проводити розрахункові операції безпосередньо на місці реалізації товарів чи надання послуг.
Дивися повний текст Як зареєструвати кур’єрську службу доставки з портативним РРО.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 08:40
Як зареєструвати кур’єрську службу доставки з...
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Дивися повний текст Як зареєструвати кур’єрську службу доставки з портативним РРО.
Додано: Чет 17 жов, 2019 08:40
А пеший курьер с портативным РРО ?
Как тут регистрировать РРО, если на стационарный объект нельзя, а машины нет ?
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