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Як зареєструвати кур’єрську
службу доставки з...

Як зареєструвати кур’єрську службу доставки з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:40

Як зареєструвати кур’єрську службу доставки з...

Пропонуємо до обговорення:
Портативний РРО дозволяє проводити розрахункові операції безпосередньо на місці реалізації товарів чи надання послуг.

Дивися повний текст Як зареєструвати кур’єрську службу доставки з портативним РРО.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 08:40

А пеший курьер с портативным РРО ?
Как тут регистрировать РРО, если на стационарный объект нельзя, а машины нет ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:27

freeze Ну как... Предоставить справку на право пользования ногами.
BlackFedor
 
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