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Ідея Банк вручає подарунки
до свого 30-річчя

Ідея Банк вручає подарунки до свого 30-річчя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:10

Ідея Банк вручає подарунки до свого 30-річчя

Пропонуємо до обговорення:
Ідея Банк оголосив результати другого етапу розіграшу призів в ювілейній акції "Ідеальна 30", присвяченій 30-річчю банку.

Дивися повний текст Ідея Банк вручає подарунки до свого 30-річчя.
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