Кабінет міністрів України скасував рішення про передачу Калуської ТЕЦ з державної власності у власність територіальної громади Калуша.
Дивися повний текст Кабмін повернув Калуську ТЕЦ у власність держави.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:00
Кабмін повернув Калуську ТЕЦ у власність держави
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Дивися повний текст Кабмін повернув Калуську ТЕЦ у власність держави.
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:00
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