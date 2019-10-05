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Кабмін повернув Калуську
ТЕЦ у власність держави

Кабмін повернув Калуську ТЕЦ у власність держави
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:00

Кабмін повернув Калуську ТЕЦ у власність держави

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України скасував рішення про передачу Калуської ТЕЦ з державної власності у власність територіальної громади Калуша.

Дивися повний текст Кабмін повернув Калуську ТЕЦ у власність держави.
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Герус - це той, що дозволив бєні купувати електроенергію у окупанта? "чудова" персона
kyiv7777
 
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