В Україні напередодні відкриття ринку землі Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства реалізує проект з моніторингу якості ґрунту.
Дивися повний текст Підготовка до ринку землі: в Україні перевірять стан чорноземів.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:30
Підготовка до ринку землі: в Україні перевірять стан...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підготовка до ринку землі: в Україні перевірять стан чорноземів.
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:30
А референдум сначала провести и спросить у народа - желает ли он открытия этого рынка, не хотите?
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