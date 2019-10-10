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Підготовка до ринку землі: в
Україні перевірять стан...

Підготовка до ринку землі: в Україні перевірять стан...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:30

Підготовка до ринку землі: в Україні перевірять стан...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні напередодні відкриття ринку землі Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства реалізує проект з моніторингу якості ґрунту.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:30

А референдум сначала провести и спросить у народа - желает ли он открытия этого рынка, не хотите?
RomanTik
 
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