За проект закону в другому читанні проголосували 252 нардепи.
Дивися повний текст ВР прийняла закон про викривачів корупції.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:09
ВР прийняла закон про викривачів корупції
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Дивися повний текст ВР прийняла закон про викривачів корупції.
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