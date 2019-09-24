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ВР прийняла закон про
викривачів корупції

ВР прийняла закон про викривачів корупції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:09

ВР прийняла закон про викривачів корупції

Пропонуємо до обговорення:
За проект закону в другому читанні проголосували 252 нардепи.

Дивися повний текст ВР прийняла закон про викривачів корупції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:09

Красавчики, но всего 252 ЗА, а остальніе против?!
Rainbow
 
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