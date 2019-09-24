RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ВР прийняла закон про
викривачів корупції

ВР прийняла закон про викривачів корупції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:09

ВР прийняла закон про викривачів корупції

Пропонуємо до обговорення:
За проект закону в другому читанні проголосували 252 нардепи.

Дивися повний текст ВР прийняла закон про викривачів корупції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91396
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:09

Красавчики, но всего 252 ЗА, а остальніе против?!
Rainbow
 
Повідомлень: 2593
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:57

Re: ВР прийняла закон про викривачів корупції

Очень жаль, что президент столь далёк.
А ведь по сути деяние его имеют обратное действие:
Тысячи дел в судах на 100% КОРРУПЦИОННЫЕ.
Именно для их не решения принято сократить Верховный Суд?
https://www.unn.com.ua/ru/news/1830223- ... vnogo-sudu

"Политика" - очень очень "грязная"(я бы сказал лживая) ВЕСЧ.
Шаги Зе... в политике - довольно перспективны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7122
З нами з: 20.09.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, MSN [Bot], Волгарь, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський підписав закон про охорону географічних назв
R2 » Сер 09 жов, 2019 19:38
1 76
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 13:44
M-A-X
Китайський чиновник встановив світовий рекорд з корупції 1, 2
R2 » П'ят 27 вер, 2019 12:38
15 988
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 жов, 2019 15:05
chumakcm1430
Зеленський підписав закон про “митний безвіз” із Євросоюзом
R2 » Вів 24 вер, 2019 18:20
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 18:20
civ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13633)
17.10.2019 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.