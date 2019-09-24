За проект закону в другому читанні проголосували 252 нардепи.
Дивися повний текст ВР прийняла закон про викривачів корупції.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:09
ВР прийняла закон про викривачів корупції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР прийняла закон про викривачів корупції.
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:57
Re: ВР прийняла закон про викривачів корупції
Очень жаль, что президент столь далёк.
А ведь по сути деяние его имеют обратное действие:
Тысячи дел в судах на 100% КОРРУПЦИОННЫЕ.
Именно для их не решения принято сократить Верховный Суд?
"Политика" - очень очень "грязная"(я бы сказал лживая) ВЕСЧ.
Шаги Зе... в политике - довольно перспективны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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