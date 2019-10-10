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ВР прийняла закон про
викривачів корупції

ВР прийняла закон про викривачів корупції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:09

ВР прийняла закон про викривачів корупції

Пропонуємо до обговорення:
За проект закону в другому читанні проголосували 252 нардепи.

Дивися повний текст ВР прийняла закон про викривачів корупції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:09

Красавчики, но всего 252 ЗА, а остальніе против?!
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:57

Re: ВР прийняла закон про викривачів корупції

Очень жаль, что президент столь далёк.
А ведь по сути деяние его имеют обратное действие:
Тысячи дел в судах на 100% КОРРУПЦИОННЫЕ.
Именно для их не решения принято сократить Верховный Суд?
https://www.unn.com.ua/ru/news/1830223- ... vnogo-sudu

"Политика" - очень очень "грязная"(я бы сказал лживая) ВЕСЧ.
Шаги Зе... в политике - довольно перспективны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:47

"предусматривается освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении и обеспечение госзащиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав."

т.е. если один коррупционер сдаст другого коррупционера - то первому не придется ни за что отвечать, обеспечится охраной, да и еще "кешбек" от государства получит ? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:30

Alex2007
А что здесь плохого, их количество уменьшится в разы.
+ я к вам приду, спрошу, сколько стоит "такое дело", а вы скажете, сорян, не берем взяток, а то вдруг вы "облечитель".
Страх и неизбежность наказания руководит миром.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:42

  Rainbow написав:Alex2007
А что здесь плохого, их количество уменьшится в разы.
+ я к вам приду, спрошу, сколько стоит "такое дело", а вы скажете, сорян, не берем взяток, а то вдруг вы "облечитель".
Страх и неизбежность наказания руководит миром.

выделил ключевые слова. Пока что это будет означать только увеличение поборов в связи с риском (ведь потом придется делиться с органами). Хотелось бы ошибаться, но глядя на действия рябой шапки...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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