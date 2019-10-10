За проект закону в другому читанні проголосували 252 нардепи.
Дивися повний текст ВР прийняла закон про викривачів корупції.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:09
ВР прийняла закон про викривачів корупції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР прийняла закон про викривачів корупції.
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:57
Re: ВР прийняла закон про викривачів корупції
Очень жаль, что президент столь далёк.
А ведь по сути деяние его имеют обратное действие:
Тысячи дел в судах на 100% КОРРУПЦИОННЫЕ.
Именно для их не решения принято сократить Верховный Суд?
"Политика" - очень очень "грязная"(я бы сказал лживая) ВЕСЧ.
Шаги Зе... в политике - довольно перспективны.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:47
т.е. если один коррупционер сдаст другого коррупционера - то первому не придется ни за что отвечать, обеспечится охраной, да и еще "кешбек" от государства получит ?
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:30
Alex2007
А что здесь плохого, их количество уменьшится в разы.
+ я к вам приду, спрошу, сколько стоит "такое дело", а вы скажете, сорян, не берем взяток, а то вдруг вы "облечитель".
Страх и неизбежность наказания руководит миром.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:42
выделил ключевые слова. Пока что это будет означать только увеличение поборов в связи с риском (ведь потом придется делиться с органами). Хотелось бы ошибаться, но глядя на действия рябой шапки...
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