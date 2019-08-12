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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:12
Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужен кредит 10000грн на 1-2 года. Мне 35 лет. работаю официально, есть пенсионное, 3-тья группа. какие нынче есть выгодные предложения от банков при таких условиях. Не могу определиться банков много. Где выгоднее условия нынче. За ранее спасибо за помощь-подсказку.
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:09
Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
QiX, город нахождения/проживание?
И кредит наличными или оплата товара?
Пенсию через какой банк получаете?
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:24
MASolomko Киев, прописка киевская, пенсия переоформлена на карту ПУМБ. В ПУМБе кредит уже есть, платиться исправно
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