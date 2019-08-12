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Кредит наличными для работающего
пенсионера Где выгоднее

Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:12

Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее

Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужен кредит 10000грн на 1-2 года. Мне 35 лет. работаю официально, есть пенсионное, 3-тья группа. какие нынче есть выгодные предложения от банков при таких условиях. Не могу определиться банков много. Где выгоднее условия нынче. За ранее спасибо за помощь-подсказку.
QiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:09

Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее

QiX, город нахождения/проживание?
И кредит наличными или оплата товара?
Пенсию через какой банк получаете?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:24

MASolomko Киев, прописка киевская, пенсия переоформлена на карту ПУМБ. В ПУМБе кредит уже есть, платиться исправно
QiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:37

  QiX написав:Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужен кредит 10000грн на 1-2 года. Мне 35 лет. работаю официально, есть пенсионное, 3-тья группа. какие нынче есть выгодные предложения от банков при таких условиях. Не могу определиться банков много. Где выгоднее условия нынче. За ранее спасибо за помощь-подсказку.

Моно неплох.
Плюс там есть предложение перевода любых расходных операций в рассрочку (в т.ч. и снятие налички). Если не ошибаюсь, за 2% в месяц.
Ещё не уверен, что это предложение для всех, а не для "приглашенных".

По условиям и простоте обслуживания моно наверно лучший
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:44

Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее

QiX, не был дан ответ на вопрос какой кредит необходим: наличными или на оплату товара. Попробую дать более универсальный ответ.

Поскольку у Вас уже есть кредит в банке ПУМБ, то с оформлением нового рассмотрите возможность рефинансировать текущий кредит.

Идём далее. Есть две схемы погашения кредита: классическая и аннуитетная. Под них банки разрабатывают свои кредитные продукты. Грубо говоря под классическую схему попадает выведенная карта с льготного периода, а под аннуитетную -- рассрочка. Это я к чему? Банки часто при оформлении рассрочки (аннуитетная схема) рисуют процентную ставку от 1,9% и выше в месяц, но этот процент считают от изначальной взятой суммы (например, сумма платежа каждый месяц: 10к ÷ 20 мес + 1,9% от 10к = 500 + 190 = 690 => 3'800 грн переплаты). В зависимости от ряда моментов по погашению карты и на какой срок берёте кредит выгодно порой вывести кредитную карту из льготного периода.
Здесь же также учитывайте особенности погашения каждой из этих схем:
-- есть лишние деньги, то гасите максимально возможно для Вас кредитку и сумма кредита становиться меньше => меньше проценты по кредиту и сумма обязательного платежа;
-- рассрочку же досрочно можно погасить либо всю полностью, либо по другому никак.

Из выше сказанного Вы должны сделать выводы и дать ответы на вопросы:
1) на какой точный срок берёться кредит?
2) планируется ли досрочное погашение кредита?
В зависимости от ответов выбираем схему.

Далее кредит наличными (традиционные кредиты, которые не завязаны на кредитной карте) обходиться более дороже, чем рассрочки с плановыми списаниями с кредитной карты.
Про продукты с рассрочек на кредитных картах можно узнать в этой статье: https://finance.ua/ua/cards/kredit-cards-rassrochka

ps Дальше надо смотреть Вам надо наличка или перевод товара в рассрочку. Ну, а также исходить от имеющихся кредитных карт и лимитов на них)
Сравнить кредиты можно попробовать на этой странице https://finance.ua/credits/

  Вкладчик1234 написав:Моно неплох...
По условиям и простоте обслуживания моно наверно лучший
Моно стоит смотреть, если есть чёткая позиция на сколько месяцев берёться кредит. Поскольку при досрочном погашении оплачиваются проценты за весь заказанный изначально период кредита.
Раньше моно предлагал загасить кредиты в других банках, чтоб сформировать кредит у них -- сейчас такого нет.

  Вкладчик1234 написав:Плюс там есть предложение перевода любых расходных операций в рассрочку (в т.ч. и снятие налички).
Стандартно перевод в рассрочку только покупок, для "избранных" -- любых операций.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:53

Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее

  MASolomko написав:Из выше сказанного Вы должны сделать выводы и дать ответы на вопросы:
1) на какой точный срок берёться кредит?
2) планируется ли досрочное погашение кредита?
В зависимости от ответов выбираем схему.


24 месяца
досрочное погашение.

10000грн на 24мес . официально работаю. есть пенсионное. Досрочное погашение
QiX
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:54

моно банк вообще не вариант.
QiX
 
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