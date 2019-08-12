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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:12
Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
Добрый день. Подскажите пожалуйста, нужен кредит 10000грн на 1-2 года. Мне 35 лет. работаю официально, есть пенсионное, 3-тья группа. какие нынче есть выгодные предложения от банков при таких условиях. Не могу определиться банков много. Где выгоднее условия нынче. За ранее спасибо за помощь-подсказку.
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:09
Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
QiX, город нахождения/проживание?
И кредит наличными или оплата товара?
Пенсию через какой банк получаете?
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:24
MASolomko Киев, прописка киевская, пенсия переоформлена на карту ПУМБ. В ПУМБе кредит уже есть, платиться исправно
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:37
Моно неплох.
Плюс там есть предложение перевода любых расходных операций в рассрочку (в т.ч. и снятие налички). Если не ошибаюсь, за 2% в месяц.
Ещё не уверен, что это предложение для всех, а не для "приглашенных".
По условиям и простоте обслуживания моно наверно лучший
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:44
Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
QiX, не был дан ответ на вопрос какой кредит необходим: наличными или на оплату товара. Попробую дать более универсальный ответ.
Поскольку у Вас уже есть кредит в банке ПУМБ, то с оформлением нового рассмотрите возможность рефинансировать текущий кредит.
Идём далее. Есть
Здесь же также учитывайте особенности погашения каждой из этих схем:
-- есть лишние деньги, то гасите максимально возможно для Вас кредитку и сумма кредита становиться меньше => меньше проценты по кредиту и сумма обязательного платежа;
-- рассрочку же досрочно можно погасить либо всю полностью, либо по другому никак.
Из выше сказанного Вы должны сделать выводы и дать ответы на вопросы:
1) на какой точный срок берёться кредит?
2) планируется ли досрочное погашение кредита?
В зависимости от ответов выбираем схему.
Далее кредит наличными (традиционные кредиты, которые не завязаны на кредитной карте) обходиться более дороже, чем рассрочки с плановыми списаниями с кредитной карты.
Про продукты с рассрочек на кредитных картах можно узнать в этой статье: https://finance.ua/ua/cards/kredit-cards-rassrochka
ps Дальше надо смотреть Вам надо наличка или перевод товара в рассрочку. Ну, а также исходить от имеющихся кредитных карт и лимитов на них)
Сравнить кредиты можно попробовать на этой странице https://finance.ua/credits/
Моно стоит смотреть, если есть чёткая позиция на сколько месяцев берёться кредит. Поскольку при досрочном погашении оплачиваются проценты за весь заказанный изначально период кредита.
Раньше моно предлагал загасить кредиты в других банках, чтоб сформировать кредит у них -- сейчас такого нет.
Стандартно перевод в рассрочку только покупок, для "избранных" -- любых операций.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:53
Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
24 месяца
досрочное погашение.
10000грн на 24мес . официально работаю. есть пенсионное. Досрочное погашение
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:15
Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
QiX, кредит наличными или на оплату товара?
Додано: Пон 21 жов, 2019 08:07
Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
QiX, предложу более универсальный ответ.
По своим подсчётам (при условии, что я не ошибся) выгодная классическая схема кредитования, которую предлагают платёжные карты с кредитной линией. Рассматривал карты с простыми условиями обслуживания: от monobank 3,2%, Уни от ПриватБанка 3,6%, Зе-карта 3,7% и Уни 3,9% от А-Банка.
Например, переплата по приватовской Уни с учётом комиссии 4% за снятие средств с кредитки и при погашении на протяжении 20 платежей — не более 3,9..4,1к грн. Брал в рассчёт, что кредитку обналичии в начале месяца и каждый месяц Вы ложите по 520 грн (погашение тела долга) + 3,6% от текущей задолженности. Первый месяц выходит ~900 грн, а в последующие идёт на убывание по 20 грн.
Из явных проблем — иметь в наличии кредитку с необходимым кредитным лимитом и суметь эту сумму обналичить. Хотя последние куда решаемое на такой сумме
Также из-за наличия имеющегося кредита могут новый кредит не выдать из-за финансовой нагрузки.
PS В любом случае перед принятием каких-либо действий старайтесь изучить самостоятельно интересующие и доступные для Вас кредитные продукты. По вопросам обращайтесь в профильные темы, ребята подскажут о "подводных камнях".
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:40
Re: Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
Нет выгодней кредита, чем его отстутствие...
Кредитная карта решит практически все вопросы, только нал не снимайте в банкоматах. А если нужен исключительно нал, то готовьтесь к бумажной волоките. Определитесь с банком и вперед, за орденами - на амбразуру долгов. Практически любой банк выдаст кредит в небольшой сумме для официально работающего человека. Но лучше это делать в том банке, в котором зарплатный проект. Получить шансов больше, да и скорее всего обойдется дешевле.
https://mycredit.in.ua
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