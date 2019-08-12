Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее

Додано: Пон 21 жов, 2019 08:07

QiX, предложу более универсальный ответ.По своим подсчётам (при условии, что я не ошибся) выгодная классическая схема кредитования, которую предлагают платёжные карты с кредитной линией. Рассматривал карты с простыми условиями обслуживания: от monobank 3,2%, Уни от ПриватБанка 3,6%, Зе-карта 3,7% и Уни 3,9% от А-Банка.Например, переплата по приватовской Уни с учётом комиссии 4% за снятие средств с кредитки и при погашении на протяжении 20 платежей — не более 3,9..4,1к грн. Брал в рассчёт, что кредитку обналичии в начале месяца и каждый месяц Вы ложите по 520 грн (погашение тела долга) + 3,6% от текущей задолженности. Первый месяц выходит ~900 грн, а в последующие идёт на убывание по 20 грн.Из явных проблем — иметь в наличии кредитку с необходимым кредитным лимитом и суметь эту сумму обналичить. Хотя последние куда решаемое на такой суммеТакже из-за наличия имеющегося кредита могут новый кредит не выдать из-за финансовой нагрузки.PS В любом случае перед принятием каких-либо действий старайтесь изучить самостоятельно интересующие и доступные для Вас кредитные продукты. По вопросам обращайтесь в профильные темы, ребята подскажут о "подводных камнях".