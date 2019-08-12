Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее

ТупУм написав:Нет выгодней кредита, чем его отстутствие...
Кредитная карта решит практически все вопросы, только нал не снимайте в банкоматах. А если нужен исключительно нал, то готовьтесь к бумажной волоките. Определитесь с банком и вперед, за орденами - на амбразуру долгов. Практически любой банк выдаст кредит в небольшой сумме для официально работающего человека. Но лучше это делать в том банке, в котором зарплатный проект. Получить шансов больше, да и скорее всего обойдется дешевле.
Если нужен нал, то можно оформить одну из кредитных карт, которые допускают бесплатное снятие наличных - например, Максимум-Готівка в Альфе