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Кредит наличными для работающего
пенсионера Где выгоднее

Кредит наличными для работающего пенсионера Где выгоднее
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:43

  ТупУм написав:Нет выгодней кредита, чем его отстутствие...

Кредитная карта решит практически все вопросы, только нал не снимайте в банкоматах. А если нужен исключительно нал, то готовьтесь к бумажной волоките. Определитесь с банком и вперед, за орденами - на амбразуру долгов. Практически любой банк выдаст кредит в небольшой сумме для официально работающего человека. Но лучше это делать в том банке, в котором зарплатный проект. Получить шансов больше, да и скорее всего обойдется дешевле.

Если нужен нал, то можно оформить одну из кредитных карт, которые допускают бесплатное снятие наличных - например, Максимум-Готівка в Альфе
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