Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...

Додано: Суб 19 жов, 2019 15:56

warlamp написав: ТЕА написав: noxfox70 написав: У нас на работе и на лавочке у подъезда все теперь говорят,что не голосовали за Зе..Хотя раньше все говорили обратное:))) У нас на работе и на лавочке у подъезда все теперь говорят,что не голосовали за Зе..Хотя раньше все говорили обратное:)))

реально за Зеленского голосовало менее половины избирателей (13,5 млн.) с учётом того что больше 10 млн. не пришли на выборы (в том числе и я сам, так как не видел особого выбора) и ещё 4,5 млн. проголосовало за порошенко, но в любом случае я считаю, что смена власти была положительным моментом... реально за Зеленского голосовало менее половины избирателей (13,5 млн.) с учётом того что больше 10 млн. не пришли на выборы (в том числе и я сам, так как не видел особого выбора) и ещё 4,5 млн. проголосовало за порошенко, но в любом случае я считаю, что смена власти была положительным моментом...



За Зелёного голосовали кто помоложе-по приколу, кто постарше - чтобы Порошка завалить.

Но как оказалось, это тот же порошок. Только прежний был весь в шоколаде, а этот - весь в искусстве. За Зелёного голосовали кто помоложе-по приколу, кто постарше - чтобы Порошка завалить.Но как оказалось, это тот же порошок. Только прежний был весь в шоколаде, а этот - весь в искусстве.

Так а за кого надо было голосовать?За Ляшка, или Тягнибока? Или Рабиновича? Юля устала, да и есть за ней грешки. вГолос? Смешк(н)о?Я считаю, что консервировать ситуацию "лишь бы не хуже" - уже непозволительно."Стоять на месте" - это тоже "двигаться назад, относительно других".Поэтому нужно двигаться. Желательно быстро.Получится в правильную сторону - считай, что выиграли в лотерею.Получится "не туда" - лучше "ужасный конец, чем ужас без конца".Так что перебираем все варианты, как можно чаще.На следующих выборах вроде будет Ольга Полякова баллотироватьсяКак выше сказали - поменяли Порошенка - уже хорошо. Перед этим Януковича - тоже не жалко.