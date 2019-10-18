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перевірятимуть: ВР ухвалила...

Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:52

Зеленые рулят!
Интересно сейчас также Зе команду поддерживает 70% населения. Те кто был Зелеными уже начинают созревать, правда бояться об этом говорить потому как в момент выборов у них крышу рвало!
wok_
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:50

У нас на работе и на лавочке у подъезда все теперь говорят,что не голосовали за Зе..Хотя раньше все говорили обратное:)))
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 16:03

  noxfox70 написав:У нас на работе и на лавочке у подъезда все теперь говорят,что не голосовали за Зе..Хотя раньше все говорили обратное:)))

реально за Зеленского голосовало менее половины избирателей (13,5 млн.) с учётом того что больше 10 млн. не пришли на выборы (в том числе и я сам, так как не видел особого выбора) и ещё 4,5 млн. проголосовало за порошенко, но в любом случае я считаю, что смена власти была положительным моментом...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 22:57

  ТЕА написав:
  noxfox70 написав:У нас на работе и на лавочке у подъезда все теперь говорят,что не голосовали за Зе..Хотя раньше все говорили обратное:)))

реально за Зеленского голосовало менее половины избирателей (13,5 млн.) с учётом того что больше 10 млн. не пришли на выборы (в том числе и я сам, так как не видел особого выбора) и ещё 4,5 млн. проголосовало за порошенко, но в любом случае я считаю, что смена власти была положительным моментом...


За Зелёного голосовали кто помоложе-по приколу, кто постарше - чтобы Порошка завалить.
Но как оказалось, это тот же порошок. Только прежний был весь в шоколаде, а этот - весь в искусстве.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 15:56

  warlamp написав:
  ТЕА написав:
  noxfox70 написав:У нас на работе и на лавочке у подъезда все теперь говорят,что не голосовали за Зе..Хотя раньше все говорили обратное:)))

реально за Зеленского голосовало менее половины избирателей (13,5 млн.) с учётом того что больше 10 млн. не пришли на выборы (в том числе и я сам, так как не видел особого выбора) и ещё 4,5 млн. проголосовало за порошенко, но в любом случае я считаю, что смена власти была положительным моментом...


За Зелёного голосовали кто помоложе-по приколу, кто постарше - чтобы Порошка завалить.
Но как оказалось, это тот же порошок. Только прежний был весь в шоколаде, а этот - весь в искусстве.

Так а за кого надо было голосовать?
За Ляшка, или Тягнибока? Или Рабиновича? Юля устала, да и есть за ней грешки. вГолос? Смешк(н)о?

Я считаю, что консервировать ситуацию "лишь бы не хуже" - уже непозволительно.
"Стоять на месте" - это тоже "двигаться назад, относительно других".
Поэтому нужно двигаться. Желательно быстро.
Получится в правильную сторону - считай, что выиграли в лотерею.
Получится "не туда" - лучше "ужасный конец, чем ужас без конца".

Так что перебираем все варианты, как можно чаще.

На следующих выборах вроде будет Ольга Полякова баллотироваться :)

Как выше сказали - поменяли Порошенка - уже хорошо. Перед этим Януковича - тоже не жалко.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:06

Будем перебирать варианты:))))
ketrax70
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:39

  ketrax70 написав:Будем перебирать варианты:))))


Жаль только, что пожить по-человечески не успеем - каждый неудачный вариант забирает у нас 5 лет жизни. Менять президентов и депутатов надо через год.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:46

Re: Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...

warlamp написав:
  ketrax70 написав:Будем перебирать варианты:))))


Жаль только, что пожить по-человечески не успеем - каждый неудачный вариант забирает у нас 5 лет жизни. Менять президентов и депутатов надо через год.


Это точно.
Срок для этих президентов, рад, мэров должен быть три года, край четыре года. Чтобы не застаивались.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:21

  freeze написав:
warlamp написав:
  ketrax70 написав:Будем перебирать варианты:))))


Жаль только, что пожить по-человечески не успеем - каждый неудачный вариант забирает у нас 5 лет жизни. Менять президентов и депутатов надо через год.


Это точно.
Срок для этих президентов, рад, мэров должен быть три года, край четыре года. Чтобы не застаивались.

у нас уделяется большое внимание персоналиям, но основная проблема в системе, так что не изменив систему нет разницы как часто вы их будете менять...
ТЕА
 
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