Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 жов, 2019 19:45
warlamp написав:
Чтобы побороть бедность, надо всё население пропустить черед высшие и иные "хлебные" должности, с ротацией из грязи в князи и обратно через год. Чтобы каждый мог себе наколядовать на безбедную старость.
это илюзия... поссмотрите на ВВП Украины на душу населения и как бы вы не пытались сделать всех богатыми или хотя бы зажиточными это невозможно даже теоретически, а если учесть какая доля всеобщих благ сосредоточена у первой сотни Форбс, то ситуация ревльно аховая...
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Додано: Суб 19 жов, 2019 19:57
ТЕА написав:
это илюзия... поссмотрите на ВВП Украины на душу населения и как бы вы не пытались сделать всех богатыми или хотя бы зажиточными это невозможно даже теоретически, а если учесть какая доля всеобщих благ сосредоточена у первой сотни Форбс, то ситуация ревльно аховая...
Жить будете плохо, но недолго.
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