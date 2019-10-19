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перевірятимуть: ВР ухвалила...

Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:45

  warlamp написав:Чтобы побороть бедность, надо всё население пропустить черед высшие и иные "хлебные" должности, с ротацией из грязи в князи и обратно через год. Чтобы каждый мог себе наколядовать на безбедную старость. :mrgreen:

это илюзия... поссмотрите на ВВП Украины на душу населения и как бы вы не пытались сделать всех богатыми или хотя бы зажиточными это невозможно даже теоретически, а если учесть какая доля всеобщих благ сосредоточена у первой сотни Форбс, то ситуация ревльно аховая...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:57

  ТЕА написав:это илюзия... поссмотрите на ВВП Украины на душу населения и как бы вы не пытались сделать всех богатыми или хотя бы зажиточными это невозможно даже теоретически, а если учесть какая доля всеобщих благ сосредоточена у первой сотни Форбс, то ситуация ревльно аховая...

Жить будете плохо, но недолго.
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