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перевірятимуть: ВР ухвалила...

Отримувачів соцвиплат перевірятимуть: ВР ухвалила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:45

  warlamp написав:Чтобы побороть бедность, надо всё население пропустить черед высшие и иные "хлебные" должности, с ротацией из грязи в князи и обратно через год. Чтобы каждый мог себе наколядовать на безбедную старость. :mrgreen:

это илюзия... поссмотрите на ВВП Украины на душу населения и как бы вы не пытались сделать всех богатыми или хотя бы зажиточными это невозможно даже теоретически, а если учесть какая доля всеобщих благ сосредоточена у первой сотни Форбс, то ситуация ревльно аховая...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 19:57

  ТЕА написав:это илюзия... поссмотрите на ВВП Украины на душу населения и как бы вы не пытались сделать всех богатыми или хотя бы зажиточными это невозможно даже теоретически, а если учесть какая доля всеобщих благ сосредоточена у первой сотни Форбс, то ситуация ревльно аховая...

Жить будете плохо, но недолго.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 07:23

  RomanTik написав:Что они хотят проверить у пенсионеров? Получение левого дохода? Даже если это и так - то какое ваше дело? Пенсионер заработал свою пенсию и не важно что он там получает от продажи петрушки на рынке или ему дети присылают на поддержание штанов.

Пенсіонерів тих перевіряють, хто вийшов достроково на пенсію не маючи повного стажу, але які ще працюють
Sovenok
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:15

  Sovenok написав:
  RomanTik написав:Что они хотят проверить у пенсионеров? Получение левого дохода? Даже если это и так - то какое ваше дело? Пенсионер заработал свою пенсию и не важно что он там получает от продажи петрушки на рынке или ему дети присылают на поддержание штанов.

Пенсіонерів тих перевіряють, хто вийшов достроково на пенсію не маючи повного стажу, але які ще працюють


И тех, которые постоянно проживают в народных республиках, а пенсии получают в Украине.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 11:18

  warlamp написав:И тех, которые постоянно проживают в народных республиках, а пенсии получают в Украине.

а где же ещё они должны получать пенсию?
ТЕА
 
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