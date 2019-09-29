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Нардепів позбавлятимуть
зарплати за прогули

Нардепів позбавлятимуть зарплати за прогули
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:00

Нардепів позбавлятимуть зарплати за прогули

Пропонуємо до обговорення:
За прийняття цього закону проголосували 265 народних депутатів України.

Дивися повний текст Нардепів позбавлятимуть зарплати за прогули.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:00

Типа они туда за зарплату шли работать :) У них как в анекдоте про милицию, удостоверение получил и крутись как хочешь ;)
Igorten
 
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