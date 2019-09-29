За прийняття цього закону проголосували 265 народних депутатів України.
Дивися повний текст Нардепів позбавлятимуть зарплати за прогули.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 16:00
Нардепів позбавлятимуть зарплати за прогули
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепів позбавлятимуть зарплати за прогули.
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:00
Типа они туда за зарплату шли работать :) У них как в анекдоте про милицию, удостоверение получил и крутись как хочешь ;)
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