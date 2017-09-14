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Скільки лічильників тепла в житлових будинках України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише у своїй "сторінці" у Фейсбуці Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
Дивися повний текст Скільки лічильників тепла в житлових будинках України
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Додано: Чет 17 жов, 2019 16:48
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