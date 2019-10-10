RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський підписав указ про
мораторій на перевірку...

Зеленський підписав указ про мораторій на перевірку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:37

Зеленський підписав указ про мораторій на перевірку...

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський доручив Кабінету Міністрів створити координаційну раду з питань розвитку мікро- та малого бізнесу.

Дивися повний текст Зеленський підписав указ про мораторій на перевірку ФОПів на 2 роки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91398
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:37

Т.е. и проверок оформленных сотрудников даже не будет? Можно опять по беспределу? :) Так они никогда ФОП из тени не выведут. Зайдите в любой сток с дешевкой или конфискат. Там объемы пипец какие, там за неделю годовой лимит, и ниче на второй группе работают , чеки не фискальные :) и аренды они по 100-200т в месяц платят. Правда тоже налом
PUnder
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 02.08.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський назвав галузі, яким необхідно ввести пільгове...
R2 » П'ят 11 жов, 2019 17:07
1 65
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 17:08
Dikoy
Зеленський повідомив, яким чином буде вирішено проблему...
R2 » Чет 10 жов, 2019 16:17
4 198
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 16:05
summacut
Зеленський висловився про ліквідацію схем із ФОП
R2 » Чет 10 жов, 2019 14:06
4 214
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 10:35
qas

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77564)
17.10.2019 19:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.