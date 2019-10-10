Зеленський доручив Кабінету Міністрів створити координаційну раду з питань розвитку мікро- та малого бізнесу.
Дивися повний текст Зеленський підписав указ про мораторій на перевірку ФОПів на 2 роки.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 18:37
Зеленський підписав указ про мораторій на перевірку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав указ про мораторій на перевірку ФОПів на 2 роки.
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:37
Т.е. и проверок оформленных сотрудников даже не будет? Можно опять по беспределу? :) Так они никогда ФОП из тени не выведут. Зайдите в любой сток с дешевкой или конфискат. Там объемы пипец какие, там за неделю годовой лимит, и ниче на второй группе работают , чеки не фискальные :) и аренды они по 100-200т в месяц платят. Правда тоже налом
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