Про це сказано в "постанові № 684":https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250270773. Кабінету міністрів.
Дивися повний текст У школах планують запровадити штрафи за прогули.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 21:14
У школах планують запровадити штрафи за прогули
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У школах планують запровадити штрафи за прогули.
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:14
Как демократично стало. Сообщили родители, что ребёнок в школу не пойдёт потому, что будет с ними пляжиться - уже не прогул, а уважительная причина отсутствия. В Советском Союзе так не баловали. Тогда школа ещё зачем-то старалась, чтобы ребёнок ещё и учился.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:35
Статья - хайповая, поверхностная. В постановлении нет ни слова ни о штрафах, ни о возможных гражданских или административных последствиях. Суть - учёт и контроль детей школьного возраста возложили на районные органы вместо РОНО, все остальное как и раньше было...
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