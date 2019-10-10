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У школах планують запровадити
штрафи за прогули

У школах планують запровадити штрафи за прогули
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:14

У школах планують запровадити штрафи за прогули

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в "постанові № 684":https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250270773. Кабінету міністрів.

Дивися повний текст У школах планують запровадити штрафи за прогули.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:14

Как демократично стало. Сообщили родители, что ребёнок в школу не пойдёт потому, что будет с ними пляжиться - уже не прогул, а уважительная причина отсутствия. В Советском Союзе так не баловали. Тогда школа ещё зачем-то старалась, чтобы ребёнок ещё и учился.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:35

Статья - хайповая, поверхностная. В постановлении нет ни слова ни о штрафах, ни о возможных гражданских или административных последствиях. Суть - учёт и контроль детей школьного возраста возложили на районные органы вместо РОНО, все остальное как и раньше было...
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