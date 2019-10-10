Про це сказано в "постанові № 684":https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250270773. Кабінету міністрів.
Дивися повний текст У школах планують запровадити штрафи за прогули.
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Додано: Чет 17 жов, 2019 21:14
У школах планують запровадити штрафи за прогули
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У школах планують запровадити штрафи за прогули.
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:14
Как демократично стало. Сообщили родители, что ребёнок в школу не пойдёт потому, что будет с ними пляжиться - уже не прогул, а уважительная причина отсутствия. В Советском Союзе так не баловали. Тогда школа ещё зачем-то старалась, чтобы ребёнок ещё и учился.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:35
Статья - хайповая, поверхностная. В постановлении нет ни слова ни о штрафах, ни о возможных гражданских или административных последствиях. Суть - учёт и контроль детей школьного возраста возложили на районные органы вместо РОНО, все остальное как и раньше было...
Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:01
Re: У школах планують запровадити штрафи за прогули
В Германии вас вообще могут родительских прав лишить, если вы ребёнка, например, с собой в отпуск заберёте, когда у него учёба в школе. "Ребёнок принадлежит государству", осталось ещё от Третьего Рейха
Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:33
Re: У школах планують запровадити штрафи за прогули
В Нидерландах тоже штрафы по 100 евро за пропуск 1 дня в школе без уважительных причин (отдых или визит к бабушке - не является таковой), а при систематических прогулах могут тоже лищить родительских прав (за нарушение права ребенка на образование)
Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:44
Ещё раз для внимательно читающих-ни в постановлени, ни в ГК, ни в КОАП нет ничего о штрафах за прогулы. В статье написан бред, высосанный из пальца.
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