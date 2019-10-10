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У школах планують запровадити
штрафи за прогули

У школах планують запровадити штрафи за прогули
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:14

У школах планують запровадити штрафи за прогули

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказано в "постанові № 684":https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250270773. Кабінету міністрів.

Дивися повний текст У школах планують запровадити штрафи за прогули.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:14

Как демократично стало. Сообщили родители, что ребёнок в школу не пойдёт потому, что будет с ними пляжиться - уже не прогул, а уважительная причина отсутствия. В Советском Союзе так не баловали. Тогда школа ещё зачем-то старалась, чтобы ребёнок ещё и учился.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 06:35

Статья - хайповая, поверхностная. В постановлении нет ни слова ни о штрафах, ни о возможных гражданских или административных последствиях. Суть - учёт и контроль детей школьного возраста возложили на районные органы вместо РОНО, все остальное как и раньше было...
8889999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:52

для начала введите штрафы для депутатов...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:56

Штраф, что за бред?
igrograd_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:01

Re: У школах планують запровадити штрафи за прогули

В Германии вас вообще могут родительских прав лишить, если вы ребёнка, например, с собой в отпуск заберёте, когда у него учёба в школе. "Ребёнок принадлежит государству", осталось ещё от Третьего Рейха :D
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:33

Re: У школах планують запровадити штрафи за прогули

В Нидерландах тоже штрафы по 100 евро за пропуск 1 дня в школе без уважительных причин (отдых или визит к бабушке - не является таковой), а при систематических прогулах могут тоже лищить родительских прав (за нарушение права ребенка на образование)
Pavlentiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 18:44

  Pavlentiy написав:В Нидерландах тоже штрафы по 100 евро за пропуск 1 дня в школе без уважительных причин (отдых или визит к бабушке - не является таковой), а при систематических прогулах могут тоже лищить родительских прав (за нарушение права ребенка на образование)

Ещё раз для внимательно читающих-ни в постановлени, ни в ГК, ни в КОАП нет ничего о штрафах за прогулы. В статье написан бред, высосанный из пальца.
8889999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 19:27

Re: У школах планують запровадити штрафи за прогули

  8889999 написав:Ещё раз для внимательно читающих-ни в постановлени, ни в ГК, ни в КОАП нет ничего о штрафах за прогулы.

А я где-то писал о штрафах за прогулы в ГК или КОАП?
Pavlentiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 20:21

  Pavlentiy написав:
  8889999 написав:Ещё раз для внимательно читающих-ни в постановлени, ни в ГК, ни в КОАП нет ничего о штрафах за прогулы.

А я где-то писал о штрафах за прогулы в ГК или КОАП?

Я говорю о штрафах - они надуманы.
8889999
 
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