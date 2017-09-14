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На скільки зросла середня пенсія в 3 кварталі 2019 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:15
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
Дивися повний текст На скільки зросла середня пенсія в 3 кварталі 2019 року
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Додано: Чет 17 жов, 2019 21:15
и как же большинству пенсионеров прожить на 1500-2000 грн.?
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