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На скільки зросла середня
пенсія в 3 кварталі 2019 року

На скільки зросла середня пенсія в 3 кварталі 2019 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:15

На скільки зросла середня пенсія в 3 кварталі 2019 року

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Дивися повний текст На скільки зросла середня пенсія в 3 кварталі 2019 року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:15

и как же большинству пенсионеров прожить на 1500-2000 грн.?
ТЕА
 
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