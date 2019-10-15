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Mazda розкрила нові подробиці
про свій перший електрокар...

Mazda розкрила нові подробиці про свій перший електрокар...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:28

Mazda розкрила нові подробиці про свій перший електрокар...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mazda опублікувала відеотизер, що дає уявлення про інтер'єр її першого серійного електрокара.

Дивися повний текст Mazda розкрила нові подробиці про свій перший електрокар (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:28

"Тестовый прототип новинки оснащен единственным электрическим двигателем, выдающим 105 кВт (143 л. с.) и 265 Н·м крутящего момента. Мотор питает блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 35,5 киловатт-часа."

Ну а чё ? Отличный конкурент для Nissan LEAF.... 2010 года выпуска :)
LutsMan
 
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