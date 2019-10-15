Компанія Mazda опублікувала відеотизер, що дає уявлення про інтер'єр її першого серійного електрокара.
Дивися повний текст Mazda розкрила нові подробиці про свій перший електрокар (відео).
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Додано: Чет 17 жов, 2019 21:28
Mazda розкрила нові подробиці про свій перший електрокар...
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Дивися повний текст Mazda розкрила нові подробиці про свій перший електрокар (відео).
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:28
"Тестовый прототип новинки оснащен единственным электрическим двигателем, выдающим 105 кВт (143 л. с.) и 265 Н·м крутящего момента. Мотор питает блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 35,5 киловатт-часа."
Ну а чё ? Отличный конкурент для Nissan LEAF.... 2010 года выпуска :)
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