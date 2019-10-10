Суд зняв арешт з акцій російського Сбербанку в Україні
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В то же время суд отклонил доводы, что конечным владельцем акций Сбербанка России является РФ.
Имбицилы
Если адвокаты со стороны Украины не смогли элементарный факт предоставить, что 52,32% акций принадлежит ЦБ РФ, то есть государству Российская Федерация, то я хз на что мы с такими юристами расситываем. Или, если эти аргументы были и не зашли, то таким украинским судьям в аду положен вечный огонь Статья 71 Конституции Российской Федерации определяет, что правом денежной эмиссии обладает Российская Федерация, а статья 75 конкретизирует, что денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации
Доля Центрального банка России в уставном капитале ПАО Сбербанк составляет 50 % плюс одна голосующая акция, в голосующих акциях — 52,32%. ПАО «СБЕРБАНК» является 100% дочерним банком ПАО Сбербанк – крупнейшего банка в Российской Федерации и СНГ.https://www.sbrf.com.ua/history/ Общедоступная ведь информация Вот и арестовывать надо 52,32% акций - именно доказанную долю СБРФ.