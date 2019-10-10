RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд зняв арешт з акцій
російського Сбербанку в Україні

Суд зняв арешт з акцій російського Сбербанку в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 01:46

Суд зняв арешт з акцій російського Сбербанку в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Києва задовольнив позов Ощадбанку Росії і зобов'язав Райффайзен Банк Аваль зняти арешт і заборони щодо 100% акцій української «дочки» Ощадбанку і рахунків в цінних паперах.

Дивися повний текст Суд зняв арешт з акцій російського Сбербанку в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91402
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 01:47

В то же время суд отклонил доводы, что конечным владельцем акций Сбербанка России является РФ.

Имбицилы :!:

Если адвокаты со стороны Украины не смогли элементарный факт предоставить, что 52,32% акций принадлежит ЦБ РФ, то есть государству Российская Федерация, то я хз на что мы с такими юристами расситываем. Или, если эти аргументы были и не зашли, то таким украинским :?: судьям в аду положен вечный огонь :twisted:
Статья 71 Конституции Российской Федерации определяет, что правом денежной эмиссии обладает Российская Федерация, а статья 75 конкретизирует, что денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации

Доля Центрального банка России в уставном капитале ПАО Сбербанк составляет 50 % плюс одна голосующая акция, в голосующих акциях — 52,32%.
ПАО «СБЕРБАНК» является 100% дочерним банком ПАО Сбербанк – крупнейшего банка в Российской Федерации и СНГ.https://www.sbrf.com.ua/history/
Общедоступная ведь информация :!:
Вот и арестовывать надо 52,32% акций - именно доказанную долю СБРФ.

:idea:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6128
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2888 раз.
Подякували: 1796 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO, MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 10 жов, 2019 18:12
76 3313
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:14
ТЕА
Підготовка до ринку землі: в Україні перевірять стан...
R2 » Чет 17 жов, 2019 10:30
2 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 12:05
Галина441
В Україні бідних громадян звільнять від податків:... 1, 2, 3
R2 » Сер 16 жов, 2019 13:09
20 1351
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 11:00
victoriya68

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15393)
18.10.2019 01:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.